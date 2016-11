D'Mandy Minella huet sech mat hirer Partnerin Elise Mertens an zwee Sätz mat zweemol 6:4 d'Victoire am Doubel geséchert.

D'Géignerinnen an der Finale, vum WTA-Tournoi zu Limoges, waren d'Anna Smith an Renata Voracova.Am Simple gouf d'Lëtzebuergerin an der Aachtelsfinall eliminéiert.