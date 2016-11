De Conseil vum HB Red Boys Differdange huet um Méindeg decidéiert, sech mat "effet immédiat" vum Cheftrainer Goran Vukcevic ze trennen.De Veräin reagéiert domat op déi enttäuschend Resultater am Championnat an an der Coupe d'Europe.Den aktuellen Adjoint Agron Shabani iwwerhëlt den Interim a soll ënnert anerem d'Véierelsfinale an der Coupe de Luxembourg géint Diddeleng virbereeden.