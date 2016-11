Et ass eng Reaktioun op déi schlecht Resultater an der Lescht.An der Qualifikatioun fir d'WM 2018 a Russland haten d'USA elo géint Mexiko (1:2) an a Costa Rica (0:4) verluer.De 24. Mäerz 2017 gëtt géint Honduras a 4 Deeg drop a Panama gespillt.Et ass also elo nach Zäit, d'Jalonen esou ze setzen, datt d'USA awer fir déi aachte Kéier hannereneen op d'WM fuere kënnen, dat ass dat erkläerten Zil.De Jürgen Klinsmann war zanter 2011 US-Nationaltrainer a stoung ënnert anerem 2014 an der Véierelsfinale vun der WM. 2013 konnt d'Equipe doheem de Gold Cup gewannen. Bei der Copa America waren d'USA am Summer eréischt an der Halleffinale vum Vize-Weltmeeschter Argentinien eliminéiert ginn.