D'Judoka hat d'Olympesch Spiller zu Rio verpasst. Elo, no hirer Op, steet den Test fir d'Arméi um Programm an dono ass d'Zil Tokio 2020.

© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Virun annerhallwer Woch ass déi aktuell bescht Lëtzebuerger Judoka, d'Manon Durbach un der Schëller operéiert ginn. Fir d'Olympesch Summerspiller zu Rio sollt et just net duergoen. Lo steet den Test fir an d'Arméi um Programm, an dann ass no der Grondausbildung um Härebierg, Tokio 2020, dat grousst Zil.