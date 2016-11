Schonn um 18 Auer ass d'Partie tëscht Bayer Leverkusen zu Moskau ugepaff ginn. All déi aner Matcher sinn um 20.45 Auer.

© AFP (Archiv)

No 16 Minutten konnt de Volland den 1-0 fir Leverkusen markéieren. Eng Stonn méi spéit trëfft den Natcho per Eelefmeter zum 1-1. Den Heinrichs hat de Mario Fernandes am 16 Meter gefoult. Dee Punkt geet Moskau net duer a si sinn domadder ee Spilldag viru Schluss sécher aus der Champions League eliminéiert.ZSKA Moskau - Bayer Leverkusen 1-1AS Monaco - Tottenham HotspursSporting - Real MadridBorussia Dortmund - Legia WarschauFC Kopenhagen - FC PortoLeicester City - FC BrüggeFC Sevilla - Juventus TurinDinamo Zagreb - Olympique Lyon