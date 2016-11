SPORTGALA 2016 (19.11.2016) den 1. Dezember fier d'1. Kéier an der Coque

Sportlergala/Reportage Franky Hippert



Bei der Première an der Coque ginn dann nees de Lëtzebuerger Sportler, d'Sportlerin an d'Equipe vum Joer gewielt.

Dëst Joer goufen 14 Männer, 9 Dammen an 6 Equippen zeréckbehalen, de Petz Lahure, President vun der Associatioun vun der Lëtzebuerger Sportspress. 78 Memberen vun sportspress.lu däerfen bei der Wal matmaachen. Dëst Joer gëtt et dann och eng grouss Premiere. Et ass déi éischte Kéier, dat de Sportlergala an der Coque um Kierchbierg ass.

En Donneschdeg an enger Woch wësse mer dann, wien neie Sportler vum Joer ass, oder ob den Tennisspiller Gilles Muller, d'Vëlosprofi Christine Majerus an d'Dammen Dëschtennisnationalequipe hir Titele konnte verdeedegen.