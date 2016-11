An de Véierelsfinalle vun der Coupe de Luxembourg am Dëschtennis setzt sech den Houwald 3-0 géint Lénger duerch.

Iechternach verléiert 0-3 géint Ettelbréck.

D'Union zitt 1-3 de Kierzere géint Diddeleng an Hueschtert-Folscht klappt Recken 3-0.



Den 12. Januar spillt den Houwald an der Halleffinale géint Ettelbréck an Hueschtert-Folscht kritt et mat Diddeleng ze dinn