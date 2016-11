Internat zu Monnerech bei der FLF? / Rep. Franky Hippert



Dag fir Dag kommen eng sëlleche jonk Footballspiller aus dem ganze Land an d'Stad an de Sportlycée. No der Schoul geet et da Mëttes mat enger Navette vun der FLF vum Fetschenhaff Direktioun Monnerech. Fir déi jonk Footballisten ass dat de ganzen Dag vill Gerenns. Do stellt sech natierlech d'Fro, ob d'Footballfederatioun net besser hätt en Internat bei sech opzeriichten, an datt d'Schüler dann op Esch an d'Schoul kéinte goen.

Déi Responsabel vun der Footballfederatioun hunn sech op jiddwerfalls scho Gedanken doriwwer gemaach. Op der enger Säit wäer et d'Méiglechkeet vun engem Internat op der anerer Säit huet een de jonke Footballspiller och schonn ugebueden, virun allem déi vu méi wäit ewech z.B. aus dem Norde kommen, datt se an der Woch zu Monnerech kéinte schlofen, sou de President vun der FLF Paul Philipp. Meeschtens wëllen d'Elteren awer léiwer, datt hir Kanner doheem schlofen.



Mat Navette ginn d'Kanner nom Training heemgefouert. De Virdeel dovunner ass, datt d'Kanner net all ze spéit doheem ukommen an si hir Hausaufgabe scho gemaach hunn, sou de Paul Philipp. Fir d'Kanner ass et trotz allem e laangen Dag, dee Moies um 7 Auer ufänkt an Owes um 19 Auer ophält. Fir de Paul Philipp ass et awer kloer, datt muss versicht ginn d'Zäit déi verluer geet, fir ze trainéieren, ze léieren an ze regeneréieren, sou kleng wéi méiglech muss gehale ginn.

All Dag an der Woch fueren d'Footballspiller aus dem Sportlycée vum INS op Monnerech. Fir deen Trajet fir ze verkierzen, wär et jo och bestëmmt eng Iwwerleeung wäert, fir zu Esch en sougenannten d'zweet Standbee vum Sportlycée ze maachen. Dobäi däerf een awer net verigessen, datt d'Kanner Moies mussen an de Lycée kommen an aus dem Norden ass dat net esou einfach, sou de Paul Philipp. D'Kanner kënne selwer bei der FLF decidéieren a wéi ee Lycée si wëlle goen. Et gouf dann och scho Schüler, déi zu Esch an der Schoul waren.

An noer Zukunft ass bei der FLF op jiddwerfalls net ugeduecht en Internat zu Monnerech bei der Footballschoul ze maachen, ausser wann op eemol d'Demande vun den Elteren esou grouss géif ginn. Bei der UEFA an och bei der FIFA gëtt et och kee Subside fir d'Infrastrukture vun engem Internat opzebauen.