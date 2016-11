Rumouert et beim F91 Diddeleng? Déi Fro konnt ee sech op alle Fall no enger Ausso vum Trainer stellen.

Nom Coupematch e Sonndeg zu Wolz hat eise Reporter op der Plaz, den Dino Toppmöller drop ugeschwat, datt een den Mäzen vum F91, Flavio Becca, géif héieren soen, datt de Champion dës Saison kee schéine Futtball géif spillen. Doropshin huet den Fils vun der Trainerlegend Klaus Toppmöller gemengt, datt déi Leit, déi "dee" Football gäre wéilte gesinn, sech eng Dauerkaart beim FC Barcelona solle kafen.





D'Ausso vum Dino Toppmöller



Eisen Informatiounen no sollen et an de leschten Wochen effektiv Spannungen tëscht dem Mäzen an dem Trainer gi sinn. Den F91 huet awer vun deenen 10 éischte Championnatsmatcher, der 8 gewonn, 2 gläichgespillt an nach kee verluer. De Comité vum F91 hätt awer net wëlles, groussaarteg um Stull vun hirem Trainer Dino Toppmöller ze seeën.

Ee Personnage, deen een an de leschte Wochen net méi an der Forge du Sud gesinn huet, ass den Teammanager Sebastien Remy. Op där enger Säit géifen et privat Ursaachen ginn, donieft sollen et awer och nach aner Grënn ginn, ass an der Forge du Sud ze héieren.