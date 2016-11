© AFP

Rostow ass aggressiv a mat vill Mutt doheem géint Bayern München ugetrueden. Um Enn sollten se dofir belount ginn.An der 35. Minutt konnten d'Gäscht fir d'éischt mat 1:0 a Féierung goen. E Schoss vum Sanches konnten d'Russen net aus dem Strofraum degagéieren, sou dass de Ball virun d'Féiss vum Costa komm ass an dësen de Ball aus 10 Meter am Goal ënnerbruecht huet. Kuerz virun der Paus konnt Rostow reagéieren an huet duerch e Goal vum Azmoun zum 1:1 ausgeglach.Och no der Paus hunn déi Münchner de Géigner net ënner Kontroll kritt. No engem Foul vum Boateng am Strofraum konnt de Poloz d'Lokalformatioun mat sengem Eelefmeter an der 49. Minutt a Féierung bréngen. Dräi Minutten drop konnt de Bernat den 2:2 markéieren. Dësen huet awer net laang gehalen. No enger gudder Stonn huet de Noboa e Fräistouss zum 3:2 era gesat.An de leschte Minutten huet Bayern München nach probéiert mat héije Bäll eppes um Resultat ze änneren, dat sollt hinnen awer net méi geléngen. Um Enn wënnt Rostow iwwerraschend mat 3:2 géint den däitsche Rekordmeeschter.18 Auer:-Bayern München 3:2 (1:1)18.45 Auer:Besiktas Istanbul-Benfica Lissabon20.45 Auer:Gladbach-Manchester CityCeltic Glasgow-BarcelonaAtletico Madrid-EindhovenArsenal London-Paris St. GermainNeapel-KiewRasgrad-Basel