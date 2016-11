© RTL Sport/Guy Seyler

© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

D'Virentscheedung ass am 2. Véierel gefall, wéi d'Gäscht ee 25 - 3 geschoss hunn, an de Score vu 16 - 22 op 19 - 47 erop geschrauft hunn. Mat 28 - 49 goufen d'Säite gewiesselt. D'Gäscht bloufen déi dominant Equipe an hunn elo och vun der d'Dräipunktelinn getraff.Bei Lëtzebuerg, wou d'Nadia Mossong wéinst enger Mogripp gefeelt huet, war d'Reussite net gutt. Nëmmen 3 vu 14 vun der Dräipunktelinn. De Géigner huet do 14 vun 28 getraff.