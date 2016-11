D'Simone Beissel



D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer war frou matzedeelen, datt de Stadion elo definitiv tëscht der Cloche d'Or an der Kockelscheier gebaut gëtt. Zanter Ufank 2014 huet een sech dem Dossier nach emol konkret ugeholl.Den neie nationale Stadion, deen de 5. Dezember am Gemengerot gestëmmt soll ginn, wäert 60 Milliounen Euro kaschten, dovun iwwerhëlt de Staat 40 Milliounen. Déi 9.385 Sëtzplazen sinn all iwwerdaacht.An de leschten zwee Joer ass souwuel mat der Football- wéi och mat der Rugbyfederatioun an och mat der Police Hand an Hand zesumme geschafft ginn, sou d'Sportscheffe vun der Stad Lëtzebuerg Simone Beissel.

© RTL Sport/Fränky Hippert © RTL Sport/Fränky Hippert © RTL Sport/Fränky Hippert © RTL Sport/Fränky Hippert © RTL Sport/Fränky Hippert « ZréckWeider »

D'Preparatiounsaarbechte sollen Ufank 2017 lassgoen.D'Aarbechte selwer géingen dann am September 2017 ufänken.Wann alles leeft wei et virgesinn ass, misst de Stadion am Oktober 2019 fäerdeg sinn.Op der Parkfläch virum Stadion kann een och Concerten organiséieren, wou fir 15.000 Leit Plaz wär.