Et ass de 5. Spilldag an der Europa League um Donneschdeg den Owend.

D'Matcher um Donneschdeg:



17 Auer:



An der 10. Minutt war Anderlecht duerch e Goal vum Tielemans mat 1:0 a Féierung gaangen. 5 Minutten drop konnt de Ricardinho per Eelefmeter den Ausgläich fir Qäbälä markéieren. An der 75. Minutt hat Qäbälä nach en Eelefmeter, dës Kéier huet de Ricardinho awer verschoss. Wou ee scho gemengt huet béid Equippe géingen mat engem 1:1 Remis auserneen goen huet Anderlecht nach zwou weider Kéieren zougeschloen. An der Nospillzäit hunn de Bruno an den Teodorczyk den entscheedenden 2:1 respektiv 3:1 geschoss. Duerch dës Victoire steet Anderlecht an de Siechzéngtelsfinallen.

Zenit Moskau-Tel Aviv 2-0



Fenerbahce-Luhansk 2-0 : Fenerbahce Istanbul huet sech wéi erwaart géint Luhansk duerchgesat. D'Goaler hunn de Stoch an der 59. Minutt an den Kjaer an der 67. Spillminutt geschoss.



Astana-APOEL 2-1





Ajax-Pan Athen

Schachtar-

Konyaspor

KAA Gent-Sp. Braga



Schalke-Nice



FK Krasnodar-Salzburg



Florenz-PAOK



Liberec-Qarabag



Sp. Prag-Southampton



H. Beer Sheva- Inter



Steaua-Osmanlispor



FC Zürich-Villarreal



21.05 Auer:



ManUnited-Feyenoord



Piräus-YB Bern



St. EtienneMainz



Dundalk-Alkmaar



Roum-Vikt. Pilsen



Austria WienGiurgiu



Bilbao-Sassuolo



KRC Genk-Rapid Wien