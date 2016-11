Well de 64 Joer ale Mann eenzege Kandidat ass, gëllt et als sécher, datt hie wäert d'Successioun vum Karl Hopfner untrieden.

Den Uli Hoeness war am Mäerz 2014 no senger Veruerteelung zu 3,5 Joer Prisong wéinst Steierhannerzéiung vun all senge Poste beim däitsche Rekordchampion zeréckgetrueden.Vun 2009 bis 2014 war hie President vu Bayern München an zanter 2010 och President vum Conseil d'Administration. Et gëtt erwaart, dass hien och dee Posten nees iwwerhëlt.