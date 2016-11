© AFP

Nom éischten Duerchgang loung de Peter Prevc nach a Féierung. Am zweeten konnt hie säi Sprong awer net stoen an ass gefall. Dovunner profitéiert huet säi Brudder, deen et op 138,5 Meter an op 140,5 Meter gepackt huet. Den Domen Prevc ass domadder och Leader am Weltcup.