Den Opsteiger Freiburg hat während den 90 Minutten net vill géint den aneren Opsteiger Leipzig ze radetten.Schonn no 2 Minutten waren d'Gäscht duerch de Keita a Féierung gaangen. No enger Véierelsstonn konnt Freiburg zwar duerch e Goal vum Niederlechner den 1:1 markéieren, duerno ass awer net méi vill komm.Nach virun der Paus konnt Leipzig zwou weider Kéieren zouschloen. Zweemol war et de Werner, deen de Ball am Filet ënnerbruecht huet.Fir de Schlusspunkt huet de Sabitzer an der 79. Minutt gesuergt.Domadder wënnt Leipzig zu Freiburg mat 4:1, bléift och um 9. Spilldag ongeschloen an un der Spëtzt vun der Tabell.