Goaler: 1:0 Gregoritsch , 1:1 Barthels, 2:1 Gregoritsch, 2:2 GnabryAm 105. Nordderby ass et nëmme ee Gewënner ginn: D'Spectateuren. Am ganzen Match sinn 4 Goaler gefall. Bremen ass elo op der 16.Plaz an muss nächsten Spilldag onbedéngt géint Ingolstadt gewannen. Mat nëmme 4 Punkten bleift Hamburg ganzen ënnen an der Tabell.Goaler: 0:1 Huszti , 1:1 Aubameyang, 1:2 SeferovicKee gudden Dag fir Dortmund. Nodeems Frankfurt direkt no der Paus an Féierung gaange ass, konnt den Aubameyang an der 77.Minutt ausgläichen. Nëmme 2 Minutten no dem 1:1 huet den Seferovic d'Gäscht aus Dortmund geschockt an huet mat sengem Goal fir d'Schlussresultat gesuergt. An der 90.Minutt trefft den Dortmunder Dembélé d'Lat.Goaler: 1:0 Dahoud , 1:1 AmiriGladbach spillt doheem am Borussia-Park nëmme 1:1 géint Hoffenheim . Duerch ee Goal vum Dahoud ass Gladbach an der 25.Minutt a Féierung gaange.Den Amiri konnt fir den TSG 1899 ausgläichenKee Goal hunn d'Football Fans an der Stad um Rhäin gesinn.Goaler: 1:0 Jung, 1:1 CaligiuriE Freideg den Owend huet Leipzig zu Freiburg kloer mat 4:1 gewonnen, bléift och um 9. Spilldag ongeschloen an un der Spëtzt vun der Tabell.Bayern München spillt um 18.30 doheem géint d'Bayer LeverkusenUm Sonnden spillen Schalke géint Darmstadt (15.30), an d'Hertha Berlin géint Mainz (17.30).