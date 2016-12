Traditionell ass den 1. Donneschdeg am Dezember e groussen Rendez-vous am Sport. Do ginn nämlech d'Sportler vum Joer gewielt.

© Roland Miny (Archivbild)

Virschau op d'Gala vum Sport / Reportage Rich Simon



Déi leschten 32 Joer goufen d'Gewënner am Casino zu Munneref proklaméiert. Dat ass dës Kéier awer anescht, d'Sports-Gala ass an d'Coque geplënnert. Moderéiert gëtt se awer wéi och an de leschte Joren, vum Nico Keiffer. Dee freet sech op deen neie Kader, schliisslech ass d'Coque quasi de "Sporttempel". Donieft ass de Sall méi breet, d'Bühn méi grouss an och d'Sonorisatioun wäert eng aner sinn.

Och am Oflaf vum Owend ginn et kleng Changementer. Et geet mam Bonjour un, da gëtt d'Entrée zerwéiert, déi 4 Spezialpräisser ginn iwwerreecht a wat nei ass, da kënnt den Haaptplat. Eréischt duerno ginn d'Haaptlaureate presentéiert.D'Favoritte fir dëst Joer, si bei den Dammen d'Christine Majerus, bei den Hären de Gilles Muller an de Bob Jungels.Genee wéi d'lescht Joer ginn et och dës Kéier nees e puer Attraktiounen, wéi zum Beispill eng Barrenequipe aus der Schwäiz, e Grupp vu BMX-Fuerer an e speziellt Lidd fir den Owend.