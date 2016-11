© Mike Kinn

Déifferdeng wënnt den Topmatch géint d’Escher Fola an ass duerch des Victoire de neien Tabellenzweeten. Déifferdeng ass an der 34. Minutt duerch den Almeida a Féierung gaang, bevir den Er Rafik an der 72. Minutt fir d’Virentscheedung gesuergt huet. D’Fola ass duerno erwächt an huet nach eng Kéier richteg Gas ginn mä et sollt hinnen net geléngen de Réckstand ze verkierzen. An der Nospillzäit huet den Tom Laterza nach déi giel-rout Kaart gesinn.

© Serge Olmo

Rëmeleng war an der éischter Halschent gutt am Match a konnt sech puer Mol virum Diddelenger Gol weisen mä an der 41. Minutt huet de Rëmelenger Rodrigues no engem haarde Feeler direkt déi rout Kaart gesinn. No der Paus huet Diddeleng hier Iwwerzuel clever ausspillen. De Champion ass an der 60. Minutt duerch den Turpel a Féierung gaang an konnt an der 74. an an der 78. duerch den Pokar an e Rëmelenger Selbstgol nach zwee Goler noleeën.

© Joé Haas

Zu Péiteng konnt d'Lokalequipe an der 51. Minutt no enger staarker Eenzelleeschtung vum Abreu a Féierung goen. An der 64. Minutt huet Titus dunn nach eng Kéier duerch den Abreu konnten markéieren an hunn de Recht vum Match du geréiert.De Racing sengersäits klappt Käerjeng mat 3:0. Si sinn an der 21. Minutt duerch de Jahier a Féierung gaangen a konnte sech duerno och na puer Grousschancen erauspillen déi si awer bis zur 84. Minutt net genotzt hunn, bevir de Jahier per Kappball op 2:0 konnt erhéijen. Den Osmanovic huet an der 90. Minutt nach konnten op 3:0 setzen.Méi spannend war et op der Grenz. Déi Escher Jeunesse konnt hei nämlech vun enger Feelpass vum Hoffmann profitéieren, fir an der 6. Minutt mat 1:0 a Féierung ze goen. Stroossen huet dunn awer monter weidergespillt a konnt an der 43. Minutt duerch de Jager ausgläichen. Nom 1:1 war de Match equilibréiert an béid Equippen hu sech Chance erausgespillt. D'Spectateuren hunn awer kee Gol méi gesinn.Näischt ubrenne gelooss huet Nidderkuer zu Kanech. De Progrès huet nämlech net manner ewéi 18 Minutten gebraucht fir mat 3:0 a Féierung ze goen. Fir d’éischt war et de Bouzid an der 11. Minutt, dunn de Lafon an der 14. Minutt an als Drëtten huet de Laurent an der 18. Minutt zougeschloen. Nidderkuer huet also genau 8 Minutte gebraucht fir de Match ze decidéieren. An der 76. an an der 80. Minutt konnt de Progrès dunn duerch den Thill an den 2. Gol vum Dag vum Laurent op 5:0 erhéijen.

Den RM Hamm Benfica ka sech 2:0 géint Munnerëf behaapten. Duerch zwee Goler innerhalb vu 4 Minutten ( 32. a 36.) huet den RM Hamm Benfica fir eng Virentscheedung gesuergt. Goler goufe markéiert vum Texeira a vum Cabral. Duerno huet Munneref na probéiert bäizekommen mä et sollt hinnen net méi geléngen de Réckstand ze verkierzen.

D'Resultater am Iwwerbléck:Rëmeleng -0:3- Rouspert 2:0- Fola 2:0- Käerjeng 3:0Hamm Benfica - MunnerefKanech -0:5Jeunesse - Stroossen 1:1