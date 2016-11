Sport: Am meeschte gelies

De Juan Martin del Potro huet seng zwee Eenzelmatcher gewonnen. © AFP

© AFP

Am éischte Match konnt sech de Kroat Marin Cilic (ATP 6) géint de Federico Delbonis (ATP 41) duerchsetzen, dat mat 3-2 (6-3,7-5, 3-6, 1-6, 6-2). Mat engem 3-1 (6-4, 6-7, 6-3, 7-5) konnt de Juan Martin Del Potro (ATP 38) géint den Ivo Karlovic (ATP 20) nees den 1-1 Ausgläich markéieren.Am Doubel gouf et eng kloer 3-0 (7-6, 7-6, 6-3) Victoire fir den Duo Cilic-Dodig aus Kroatien géint Del Potro-Mayer. Den 2-2 huet den Del Potro dann géint de Marin Cilic konnte maachen. Dat no 5 Sätz (6-7, 2-6 ,7-5 ,6-4 ,6-3).De leschte Match konnt de Federico Delbonis da mat 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) géint den Ivo Karlovic fir sech entscheeden. Domadder huet Argentinien den Davis Cup 2016 gewonnen.