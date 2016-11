© AFP

Déi Responsabel vun ARD an ZDF op der enger an den US-Sender Discovery op der anerer si sech net eens ginn, fir d'Rechter ze deelen. Dowéinst wäerten d'Spiller um Duechterchaîne vun Discovery, Eurosport, gewise ginn. ARD an ZDF wollte fir d'Wanterspiller 2018 an d'Summerspiller 2020 maximal 100 Milliounen Euro bezuelen, Discovery wollt awer net ënner 150 Millioune goen. Offiziell sinn déi Zuele bis elo awer net bestätegt.Fir déi exklusiv Rechter weltwäit hat Discovery 1,3 Milliarden Euro un den IOC bezuelt a kann elo awer Sub-Lizenzen un eenzel Chaînen a verschiddene Länner verkafen.