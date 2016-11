© pressphoto.rtl.lu

En Donneschdeg den Owend gëtt an der Coque um Kierchbierg de Sportler, d'Sportlerin an d'Equipe vum Joer geéiert.

Traditionell kënnt ëm déi selwecht Zäit vum Joer d'Sportsbuch eraus.



Et ass an éischter Linn e Réckbléck op d'Joer 2016 mat ville Fotoen an awer och Artikelen iwwer verschidde Sportler an Evenementer.



De Mann hannert dësem Wierk ass de Petz Lahure, mat Ënnerstëtzung vun dacks deene selwechte Leit.





Extrait Petz Lahure.



Méi Detailer iwwer d'Sportsbuch ginn et um Dënschdeg den Owend am Magazin op der Télé géint 18.20 Auer.