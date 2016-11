© RTL

Esch géint d'Rumäne vu Potaissa Turda an Diddeleng géint d'Ukrainer vu Saporoschje. Dës Matcher koumen den Dënschdeg de Moie bei der Auslousung zu Wien vun den Aachtelsfinallen am europäeschen Challenge-Cup am Handball eraus.



D'Rumänen haten am Tour virdrun eng bulgaresch Equipe erausgehäit an d'Ukrainer eng aus Moldawien. Esch an Diddeleng hate sech hirersäits jo géint zwou israelesch Equippen duerchgesat. D'Allermatcher sinn de Weekend vum 18. an 19. Februar an d'Retourmatcher de Weekend drop.