Déi Lëtzebuerger Special Olympics Delegatioun aus dem Joer 2015.

D’Special Olympics Lëtzebuerg, d’Sportfederatioun déi haaptsächlech zoustänneg ass fir d’Sportler mat mentale Problemer, hat elo kuerz hir ordinär an extraordinär Generalversammlung.



Wat ass aus der Vue vun de Special Olympics besonnesch zréck ze behalen vum Joer 2016?





Special Olympics / Reportage Serge Olmo



Dëser Sportfederatioun geet et am Prinzip ganz gutt. Di finanziell Situatioun ass ganz gesond an et komme regelméisseg Athlete bäi. Eng positiv Tendenz ass, datt jonk Sportler hiren Intresse umellen. Ronn 400 Athlete kënnen zu de Special Olympics gezielt ginn, bal 300 si ganz regelméisseg aktiv.D’Special Olympics Athlete kréien schonn eppes gebueden, erkläert de Sportdirekter Pierrot Feltgen. D'Trainingen, déi all Woch sinn, sinn d'Kärstéck vum Encadrement. Donieft ginn et awer och ëmmer nees méi kleng Deplacementer, sou war den Tennis zu Turin am Asaz an d'Schwëmmer bei Barcelona.2017 gëtt e Joer mat muenchen Highlighten, dat ënner anerem mat de Weltwanterspiller am Mäerz. En Event, wat ee bei der Federatioun schonn zanter dem ganze Joer preparéiert.Eng Decisioun vun der internationaler Special Olympics Federatioun mécht der Lëtzebuerger Federatioun Kappzerbrieches, wéi de Pierrot Feltgen weess. Déi international Federatioun forcéiert hir Memberen, fir Rotatioun an de Comité vun der Federatioun eranzekréien. Dofir hunn d'Statutte vun der Lëtzebuerger Federatioun misste gewiesselt ginn, fir iwwerhaapt nach eng international Accreditatioun ze kréien. Well duerch déi Ännerung d'Zäit, déi een am Comité ka sinn, limitéiert gouf, brauch een an der Federatioun nei Memberen.D’Sportfederatioun kann allgemeng op e Pool vu ronn 45 Trainer zielen, nieft den Trainer si nach eng 100 Leit do, fir selon Besoin ze hëllefen. Et ass awer evident, datt nei motivéiert Encadranten wëllkomm sinn.