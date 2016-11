© Maya a Robert Straus

Basket Allersronn Bilan / Reportage Jeff Kettenmeyer



Steesel, d'Pikes a Konter hunn vun deenen éischten 9 Matcher der 7 gewonnen.Den AB Konter huet just géint déi zwee Finaliste vun der leschter Saison verluer an huet deemno an der Allersronn ganz wichteg Punkte gesammelt. Zu Konter freet een sech iwwert déi kleng Saachen an et weess een awer och, datt nach vill Loft no uewen ass, sou de Raul Birenbaum.

Och de Steeseler Coach Ken Diederich huet gemierkt datt de Championnat méi enk ass wéi déi lescht Joren. Déi lescht 5 Joer sinn nämlech vun Diddeleng a Steesel dominéiert ginn. De Steeseler Coach fënnt et flott, datt et dëst Joer e bëssen anescht ass an d'Championnat enk ass.De Ken Diederich huet awer nach ëmmer een zolitte Problem mam aktuelle Spillmodus.Et ginn nämlech nach ëmmer um Enn vun der Qualifikatiounsphase d'Punkte gedeelt an dofir ass et och net direkt dramatesch, wann ee mol zwee Matcher hannertenee verléiert. Domadder ass dat jo um Enn nëmmen 1 Match, deen ee géing verléieren. Am Ken Diederich sengen Ae sinn doduerch d'Matcher bis Mäerz reng Preparatioun. Fir de Steeseler Coach ass de System e Witz.D'Musel Pikes spillen den Ament ee ganz flotte Basket, bei deem och d'Resultater stemmen. De Miseler Trainer Frank Baum ass bis ewell ganz zefridden, wëll awer net ze wäit denken. Et wier nëmmen eng Momentopnam an et wär elo wichteg mat engem positive Gefill, déi nächst Partien unzegoen. E Luef huet de Frank Baum och fir d'Spectateuren, déi wéi de 6. Mann fir d'Equipe wären. Wat um Enn erauskënnt muss een awer ofwaarden, sou de Miseler Trainer.Den T71 Diddeleng huet an der Allersronn mat 4 verluere Matcher keng ganz optimal Bilanz.Wann awer eng Equipe weess wat dat zu dësem Ament vun der Saison bedeit, dann ass dat den aktuelle Coupegewënner. Den Tom Schumacher kennt dës Situatioun aus de leschte Joren. Fir hien ass et de Moment net un der Zäit fir de Kapp hänken ze loossen, well da géing ee just nach an e méi déift Lach falen. Wichteg ass et elo konzentréiert weider ze schaffen.Ënnenof hunn virun allem déi zwee Opsteiger aus der Fiels a vu Käerjeng zolidd Problemer fir den Uschloss net ze verléieren.De Weekend ass da schonns den éischte Spilldag vun der Réckronn.