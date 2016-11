© pressphoto

Zanter August ass mam Julie Meynen, ee vun den Aushängeschelder vum Lëtzebuerger Schwammen, an den USA.

No den Olympeschen Spiller zu Rio huet d'Julie Meynen decidéiert nei Weeër ze goen an trainéiert zanter hier bei den Auburn Tigers am Alabama. Ee grousse Schratt fir déi jonk Schwëmmerin, dee virun allem am Ufank net ganz einfach war. D'Lëtzebuergerin hat déi éischt zwou Wochen an der Schoul verpasst hat, well Si no den Olympesche Spiller nach emol d'Famill zu Lëtzebuerg besicht huet.





Bilan Julie Meynen / Reportage Jean François Schneiders



Op Sportlechem Plang huet d'Julie Meynen awer direkt bewise wat an hier stécht an huet d'lescht Woch fir déi drëtte Kéier hannerteneen d'Auszeechnung "Freshmen of the week" vun hirer Conference gewonnen.D'Julie Meynen geet den Ament op de Competitioune fir hier Universitéit vun Auburn un den Depart, wou Si den Ament Kiné studéiert. Bei den Amerikaner gëtt virun allem den Equipegeescht grouss geschriwwen. Déi individuell Leeschtung steet net am Virdergrond et geet drëm esou vill wéi méiglech Punkte fir d'Schoul ze sammelen, fir datt déi dann um Enn d'Nues vir huet, sou d'Julie Meynen.Ee weidere groussen Ënnerscheed par Rapport zu Lëtzebuerg gesäit d'Julie Meynen an der Unzuel vu Schwëmmerinnen déi op deem selwechten Niveau sinn. D'Lëtzebuergerin ass wuel de Moment déi Séierst, mä am Training huet d'Lëtzebuergerin awer 8 Dammen, déi ähnlech séier sinn, wéi d'Lëtzebuergerin.Bei de Weltmeeschterschaften déi d'nächst Woch am Kanada geschwomme gi, kann d'Julie Meynen Schoulesch bedéngt net un den Depart goen.Fir den Euromeet Enn Januar kennt d Athletin dann awer op Lëtzebuerg.Dat grousst Ziel fir d'Julie Meynen bleift dëst Joer awer ganz kloer d'Weltmeeschterschaft an Ungarn.