Déi zwee Lëtzebuerger Nationalspiller Vincent Thill a Chris Philipps stoungen e Mëttwoch net am Kader.Saint Etienne a Marseille spillen 0-0 gläich.Guingamp ass dem Tabelleleader Nice 0-1 ënnerleeën.Tëscht Bastia a Bordeaux gëtt et een 1-1 Remis.Toulouse gewënnt 1-0 géint Montpellier.Lyon setzt sech zu Nantes mat 6-0 duerch.An de Paris SG gewënnt 2-0 géint Angers.An derverléiert Waasland Beveren, de Veräin vum Lëtzebuerger Nationalspiller Laurent Jaans, e Mëttwoch an den Aachtelsfinallen 1-3 géint Genk an ass domadder eliminéiert.Och angouf e Mëttwoch gespillt.Am véierten Tour vun der Coupe gewënnt Atalanta 3-0 géint Pescara.De selwechte Score gëtt et tëscht Sampdoria a Cagliari.Angewënnt e Mëttwoch an der Véierelsfinalle vun der Coupe Manchester United 4-1 géint West Ham.Den Arsenal verléiert 0-2 géint Southampton.