© AFP

Virun allem ass et am Gespréich ëm d'Problematik vun de méi klenge Footballnatioune gaangen.





Den Aleksander Ceferin huet dem Paul Philipp gesot, dass et an d'Zukunft keng Zwou- oder esou esouguer Dräiklassegesellschaft géif ginn.

Während 2 Stonne souzen déi zwee Presidenten ënner 4 Aen zu Nyon zesummen.

Den FLF-President huet jo schonns méi dacks gesot, dass déi méi kleng Footballnatiounen eventuell missten Pre-Qualifikatioune spillen, fir zum Beispill d'EM-Campagne. Dat wier net de Fall, sot den UEFA-President.



Dës weideren ass et am Gespréich och ëm d'Verdeele vun den UEFA-Gelder gaangen. An Zukunft soll et net esou sinn, dass déi Räich ëmmer méi räich ginn an déi Aarm ëmmer méi aarm.