© Val Wagener

En Donneschdeg goufen d'Sportler vum Joer gewielt. Souwuel bei den Häre wéi och bei den Damme goufen et kloer Resultater. De Gilles Muller an d'Christine Majerus hunn sech zweemol behaapt. An dat géint ganz staark Konkurrenz. Mëttlerweil muss ee schonns ganz gutt international Resultater hunn fir iwwerhaapt op d'Lëscht vun de Pre-Selektionéierten ze kommen.

Lëtzebuerg am Sport ëmmer besser / Reportage Rich Simon



Virun enger Partie Jore wier eng 3. Plaz beim Tour de Luxembourg nach duergaange fir an de Favorittekrees ze kommen. Dëst Joer ass den Alex Kirsch mol net mat op d'Lëscht geholl ginn. Dat wéist wéi héich de Niveau geklommen ass. Eng Etappevictoire an der Vuelta, de Maillot Rose am Giro och dat geet net duer fir ze gewannen. De Gilles Muller huet sech souverän duerchgesat. De 34. an der Weltranglëscht huet en Donneschdeg no sengem 3. Succès gemengt, dass mir Lëtzebuerger eis op sportlechem Plang net méi kleng solle maache wéi mir sinn.Fir de Gilles Muller ass dat Ganzt ugaange mat de Gebridder Schleck. Mat hire Leeschtungen hunn si gewisen, dass si zur absoluter Weltspëtzt gehéieren. An dat huet dem Tennisspiller no, de Sportler e gewëssent Vertraue ginn. De Gilles Muller ass dovunner iwwerzeegt, dass wann ee méi u sech gleeft an haart schafft vill Saache méiglech sinn, och bei de Lëtzebuerger.Och an den Equippesportaarten ass den Niveau eropgaangen. Am Dëschtennis zielen d'Lëtzebuerger Dammen zu der erweiderter Weltspëtzt. Dat hunn se mat der 26. Plaz op der Equippe-Weltmeeschterschaft ënnerstrach. Dat nächste Joer am September ass d'Europameeschterschaft par équipe an der Coque. Do däerf ee gespaant sinn, wat Danielle Konsbrück a Co realiséieren. Fir d'Dëschtennisspillerin ass dëst Evenement op alle Fall e grousst Zil an eng enorm Motivatioun fir virum eegene Public d'EM kënnen ze spillen. D'Zil ass et dann och eng gutt Performance ze bréngen.A wann do d'Resultat nees stëmmt dann dierft et och dat nächste Joer fir déi aner Equippen nees schwéier gi laanscht Dëschtennisdammen ze kommen.