An der 4. Minutt war Mainz duerch e Goal vum Cordoba a Féierung gaangen. Den däitsche Rekordmeeschter hat awer séier eng Äntwert op Lager. An der 8. Minutt huet de Lewandwoski no Viraarbecht vum Robben nees ausgeglach. Nach virun der Paus konnt de Robben mam 2:1 seng Faarwen a Féierung bréngen.Wee gemengt hat no der Paus géingen déi Münchener den Drock op Mainz nach emol erhéijen fir fir eng fréi Entscheedung ze suergen, dee sollt sech ieren. D'Equipe vum Ancelotti huet sech ëmmer méi zeréckgezunn. Vill Goalchance goufen et keng méi. D'Entscheedung ass dunn och eréischt an de Nospillzäit gefall. De Lewandowski huet per Fräistouss den 3:1 markéiert.Mat dëser Victoire ass Bayern München elo nees Punktgläich mat Leipzig. Duerch e bessert d'Goalverhältnis stinn si minimum fir eng Nuecht un der Spëtzt vun der Tabell.An der belscher Jupiler League wënnt Mechelen, d'Equipe vum Anthony Moris, mat 1:0 géint Eupen. De Lëtzebuerger Keeper souzt op der Ersatzbänk.Am italienesche Championnat huet den SSC Neapel mat 3:0 géint den Tabellendrëtten Inter Mailand gewonnen.An der Ligue 1 a Frankräich gi Caen an Dijon mat engem 3:3 auserneen.