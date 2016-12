Den däitsche Magasinn "Der Spiegel“ huet eng Serie iwwer Geld-Geschäfter am Profi-Fussball gestart. Dobäi geet et virun allem ëm d'Steierpraktike vun europäeschen Top-Futtballer wéi dem Cristiano Ronaldo, dee seng Milliounen duerch eng Bréifkëschtefirma op de British Virgin Islands parkt an dowéinst bal keng Stéiere bezilt, oder dem Mesut Özil, deen dem spuenesche Fisk Milliounen zeréckbezuele muss.



Dës riseg Quantitéit un Donnéeë goufe vun der Plattform "Football Leaks" zur Verfügung gestallt. Zesumme mat dem internationale Recherche-Reseau "European Investigative Collaborations" vun iwwer 60 Journalisten huet de Magasinn an de leschte Méint 18,6 Milliounen Dokumenter iwwer Geld-Geschäfter am europäesche Futtball analyséiert. Dorënner sinn nieft Original-Verträg vun de Spiller, och geheim Accorden déi inoffiziell gemaach goufen.

Les superstars du foot Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et José Mourinho, coach de Manchester United, sont accusés de dissimulation fiscale par douze médias européens, dans une enquête baptisée "Football Leaks" et basée sur la fuite de 18,6 millions de documents, sur le modèle des "Panama Papers".

La publication, assurée par Mediapart en France, a débuté vendredi soir et durera trois semaines. Les premiers incriminés, Ronaldo, Mourinho et l'attaquant de Monaco Radamel Falcao, font tous partie du portefeuille du super-agent du foot, le Portugais Jorge Mendes, également mis en cause et qui conteste ces accusations.



De Super-Agent Jorge Mendes

Il avait vu le coup venir, car il avait fait publier dès vendredi matin, via sa société Gestifute, un communiqué assurant que Ronaldo et Mourinho respectent "pleinement leurs obligations fiscales vis-à-vis des autorités espagnoles et britanniques". Gestifute se plaignait d'avoir été interrogée de façon "insidieuse" par un consortium de médias.

Ce dernier, l'"European Investigative Collaborations" (EIC), accuse Ronaldo, grand favori pour le prochain Ballon d'Or, d'avoir "dissimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux, grâce à des montages offshore passant par la Suisse et les Iles vierges britanniques".

Les documents exploités par l'EIC -- obtenus au départ par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel -- montreraient comment CR7 "a encaissé, en toute discrétion, un total de 149,5 millions d'euros de revenus de sponsoring dans des paradis fiscaux ces sept dernières années". "Sur cette fortune, l'attaquant n'a payé que 5,6 millions d'euros d'impôts. Soit à peine 4%, et sans être poursuivi pénalement", affirme l'EIC.

- "Système de dissimulation" -



L'enquête "Football Leaks" dénonce aussi "les rouages du système de dissimulation fiscale mis en place" selon elle par Mendes, pour "soustraire au moins 185 millions d'euros de revenus de sponsoring à la vue des administrations fiscales, via un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore en Irlande, aux Iles vierges Britanniques, au Panama et en Suisse".

L'EIC accuse aussi Mourinho d'avoir "dissimulé 12 millions d'euros au fisc, logés sur un compte suisse détenu par une société écran immatriculée aux Iles Vierges Britanniques".

Ni Ronaldo, ni Mourinho "n'ont été impliqués dans des procédures judiciaires (de) la commission de fraude fiscale", avait contesté par anticipation Gestifute dans son communiqué.

Pourtant, "un contrôle fiscal a été lancé sur les revenus 2011-13" de Ronaldo et selon ses avocats "une inspection du fisc espagnol" est "toujours en cours", assure l'EIC. Pourquoi? Le Portugais a "touché, entre 2009 et 2014, 74,8 millions d'euros via une société offshore (...) immatriculée aux Iles vierges Britanniques, sans en parler au fisc" puis "par peur d'être découvert, il a fini par en déclarer une partie", peut-on lire dans les "Football Leaks".

- Comptes de Falcao -

L'EIC soutient aussi que "le 20 décembre 2014, Ronaldo a vendu pour 74,7 millions d'euros ses droits marketing pour les années 2015-20" pour "profiter d'un régime fiscal ultra-avantageux qui allait disparaître douze jours plus tard". Le Portugais aurait ainsi "éludé 31 millions d?euros d'impôts".

Ces accusations tombent alors que Cristiano Ronaldo jouera samedi avec le Real face à Barcelone un des matches les plus attendus au monde, baptisé le "clasico".



Kënnt aus Kolumbien a spillt fir Monaco: Radamel Falcao.



Dans son communiqué, Gestifute ne parlait pas du Colombien Radamael Falcao, également ciblé par l'EIC. Pendant la période 2011-13 (il jouait pour l'Atletico Madrid), il aurait notamment "encaissé 1,3 million d'euros sur un compte suisse détenu par une société aux Iles Vierges, versés, via les sociétés irlandaises du système Mendes", par différents sponsors et équipementiers.

Falcao détient aussi, selon l'EIC, "en tant que personne physique, 2,2 millions de dollars sur un compte à Miami et 8,5 millions d'euros sur son compte à Monaco, sans compter les avoirs d'un trust en Colombie".

Outre Mediapart en France, le projet "Football Leaks" rassemble Der Spiegel (Allemagne), The Sunday Times (Royaume-Uni), Expresso (Portugal), El Mundo (Espagne), L'Espresso (Italie), Le Soir (Belgique), NRC Handelsblad (Pays-Bas), Politiken (Danemark), Falter (Autriche), Newsweek Serbia (Serbie) et The Black Sea, média en ligne créé par le Centre roumain pour le journalisme d'investigation.

De Diego Maradona à Lionel Messi, en passant par Samuel Eto'o et Neymar, plusieurs grands noms du football mondial ont été condamnés ou font l'objet d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale.

- Ils ont été condamnés:

Lionel Messi

Le quintuple Ballon d'Or a été condamné en juillet dernier par la justice espagnole à 21 mois d'emprisonnement pour une fraude estimée à 4,16 millions d'euros, sur les revenus tirés de ses droits à l'image, via un complexe montage de sociétés - au Royaume-Uni, en Suisse, au Belize et en Uruguay. La star barcelonaise doit aussi verser une amende de 2,09 millions d'euros au fisc et son père, Jorge Horacio Messi, 1,6 million. Soit 3,68 millions d'euros au total. L'Argentin, qui a fait appel, devrait échapper à l'incarcération, les peines de moins de deux ans n'étant généralement pas exécutées en Espagne.

Romario

En 2009, l'ancienne gloire du foot brésilien est condamnée à deux ans et demi de travaux d'intérêt général et à une amende de 151.000 euros pour fraude fiscale. Croulant sous les dettes et malgré ses ennuis judiciaires, le champion du monde 1994 se fait élire député aux élections de 2010, puis sénateur quatre ans plus tard.

Uli Hoeness

Le président du Bayern Munich a été condamné le 13 mars 2014 à trois ans et demi de prison ferme pour avoir fraudé le fisc allemand à hauteur de 28,5 millions d'euros, grâce à de généreux revenus boursiers réalisés en Suisse dans les années 2000. Condamné à la prison ferme en 2014, il a démissionné de la présidence du club, et finalement purgé 21 mois derrière les barreaux, dont environ la moitié sous un régime de semi-liberté, qui lui permettait de ne passer que ses nuits en cellule. A peine sorti de prison, il vient d'être réélu fin novembre à la présidence du Bayern.



Den neie President vum FCB Uli Hoeness

- Ils sont sous le coup d'une enquête:

Diego Maradona



"Depuis plus de 25 ans, on me réclame injustement plus de 40 millions d'euros (...) pour une soi-disant fraude fiscale considérée inexistante par tous les juges", s'est offusqué le "Pibe de Oro" dans le Corriere della Sera en octobre. La légende argentine avait été condamnée en 2005 par la Cour de cassation à payer 37,2 millions d'euros, dont 23,5 millions d'intérêts de retard, pour n'avoir pas payé régulièrement l'impôt sur le revenu. Mais la justice italienne a décidé le 3 novembre 2012 de remettre les compteurs à zéro en raison d'erreurs de procédure, et une nouvelle enquête est en cours.

Samuel Eto'o

Le 24 octobre, la star camerounaise du foot a été accusée par la justice espagnole de ne pas avoir payé la bagatelle de 3,9 millions d'euros lors de sa période barcelonaise, de 2004 à 2009. Comment ? Avec un montage de sociétés pour ne pas déclarer une partie des revenus tirés de ses droits à l'image. Eto'o, qui porte désormais le maillot du club turc d'Antalyaspor, risque plus de dix ans de peines de prison cumulées et des amendes représentant 18 millions d'euros au total.

Neymar

Après Messi, Neymar est l'autre superstar du Barça à être dans le collimateur de la justice. Ce ne sont pas ses droits à l'image qui sont dans le viseur mais les conditions de son transfert au Barça en 2013, qui fait l'objet de multiples procédures judiciaires en Espagne et au Brésil depuis trois ans.

Fin novembre, le parquet espagnol a requis à son encontre deux ans de prison et dix millions d'euros d'amende. Au Brésil, la justice a gelé en septembre 2015 une partie des actifs du footballeur (43,5 M EUR) pour fraude fiscale présumée en lien avec ce transfert. Elle soupçonne le joueur de ne pas avoir déclaré au trésor public un paiement de 10 millions d'euros fait par le Barça pour avoir des "droits préférentiels" dans son achat.