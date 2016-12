Am Dammebasket huet den aktuellen Tabellenzweete Konter e Freideg den Owend fir de Kont vum 9. Spilldag 78-50 géint d'Etzella gewonnen.

D'Musel Pikes verléiere 65-79 géint den Telstar Hesper an den T71 Diddeleng zitt 51-63 de Kierzere géint de Basket Esch.Bei den Häre spillen den Owend d'Residence an d'Musel Pikes géinteneen, Bascharage-Etzella an d'Arantia géint Sparta.