Et war e ganz rouege Kongress op der Cloche d'Or, wou et bei de verschiddene Punkte vum Ordre du Jour net vill Diskussioune gouf. © Rich Simon

Fir de Fräizäitsport an de Kompetitiounssport ënnert een Hutt ze kréien, dat ass eng vun de groussen Erausfuerderunge vun der FLA an den nächste Joren.2017 ginn zum Beispill net manner wéi 67 Stroosseleef organiséiert.Och an Zukunft wëll een d'Sportler nach besser ënnerstëtzen an dofir gëtt eng nei Struktur gegrënnt, déi sech International Challenge Team nennt.Et gouf bedauert, dass de laangjärege Sekretär, Georges Klepper, aus gesondheetleche Grënn seng Funktioun muss néierleeën. Seng Successioun bei der FLA iwwerhëlt de Mathis Mellina.