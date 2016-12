Um 13. Spilldag huet sech Borussia Dortmund ouni Problem mat 4:1 géint Gladbach duerchgesat. Leverkusen a Freiburg spillen 1:1 gläich.An enger ganz spannender Partie konnt sech d'Hertha BSC um Enn ganz knapp mat 3:2 géint Wolfsburg behaapten. An der éischter Halschent loung Wolfsburg nach mat 2:1 a Féierung. No der Paus konnt d'Hertha an der 69. Minutt duerch den Esswein ausgläichen. An der leschter Minutt konnt de Kalou per Eelefmeter op 3:2 erhéijen. D'Hertha festegt domat déi 3. Plaz an der Tabell.Köln koum zu Hoffenheim mat 0:4 ferm ënnert Rieder. Werder Bremen wënnt 2:1 géint Ingolstadt an domat 3 wichteg Punkten géint den Ofstig.E Freideg schonn hat den FC Bayern München mat 3:1 géint Mainz gewonnen an domat provisoresch Tabelleféierung iwwerholl. E Samschdeg Owend um 18.30 Auer trëfft Leipzig op Schalke.D'Resultater vum 13. Spilldag an der Iwwersiicht:Mainz05 -1:3 (1:2)1:0 (Cordoba/4'), 1:1 (Lewandowski/8'), 1:2 (Robben/21'), 1:3 (Lewandowski/92')- Borussia M'Gladbach 4:1 (2:1)0:1 (Raffael/6'), 1:1 (Aubameyang/7'), 2:1 (Piszczek/16'), 3:1 (Dembele/64'), 4:1 (Aubameyang/69')Bayer Leverkusen - SC Freiburg 1:1 (0:1)0:1 (Haberer/31'), 1:1 (Calhanoglu/60')VfL Wolfsburg -2:3 (2:1)1:0 (Majoral/12'), 1:1 (Plattenhardt/16'), 2:1 (Seguin/18'), 2:2 (Esswein/69'), 2:3 (Kalou/90')- Ingolstadt 04 2:1 (1:0)1:0 (Kruse/24'), 1:1 (Suttner/58'), 2:1 (Bartels/76')- Köln 4:0 (2:0)1:0 (Wagner/8'), 2:0 (Toljan/39'), 3:0 (Wagner/58'), 4:0 (Uth/89')RB Leipzig - Schalke 04 (18.30 Auer)E Sonndeg dann trëfft Darmstadt op Hamburg an Augsburg huet Frankfurt op Besuch.