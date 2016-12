Rëcktrëtt Sascha Palgen (03.12.2016) De Sascha Palgen zitt e Schlussstrech ënnert den Héichleeschtungssport

Am Alter vu 4 Joer huet hien am Rëmelenger Turnsall mam Romain Loes de Grondsteen vun enger grousser Karriär geluecht.

Zanter sengem 8 Liewensjoer huet de Sascha Palgen mam laangjäregen Nationaltrainer Manfred Diehl zesummegeschafft, mat deem hien iwwer 20 Joer laang duerch deck an dënn gaangen ass.

De Sascha Palgen huet mat der 100prozenteger Ënnerstëtzung vu senger ganzer Famill e resolute Wee ageschloen, op deem hien an all deene Joren méi wéi eng Barrière huet mussen aus dem Wee raumen.

Hien sech duerchgebass mat als Héichpunkt vu senger Karriär déi olympesch Summerspiller 2008 zu Peking. Et sinn och des Spiller

Um Freideg den Owend zu Schëffleng krut de Sascha Plagen am Virfeld vun de nationale Meeschterschaften vun der FLGym offiziell Äddi gesot. Fir hien e ganz emouvante Moment, well Konschtturnen bis elo e groussen Deel vu sengem Liewen war. Mat sengem Récktrëtt vum Héichleeschtungssport geet dee fréieren Olympionik der nationaler Sportszeen awer net verluer. Well de Sascha Palgen well sech an Zukunft administrativ weider am Sport engagéieren. Hien ass jo scho Member an der Athletekommissioun vum COSL a well och hëllefen den Turnsport nees méi populär ze maachen.