Um 14. Spilldag an derwënnt Granada FC 2:1 géint den FC Séville an Real Madrid huet am Clasico géint den FC Barcelona 1:1 gläich gespillt.Real Madrid huet an der Tabell weiderhin 6 Punkten Virspronk op den FC Barcelona.Um 16. Spilldag an derhuet Paris SG 0:3 géint Montpellier verluer an e Freideg hat Caen 3:3 géint Dijon gespillt.D'Partie Metz géint Lyon huet missen ofgebrach ginn, nodeems de Goalkeeper vum OL vun 2 Knupperten getraff goufUm 12. Spilldag an derhuet den Tabelleleader Benfica e Freideg mat 1:2 de Kierzeren géint Maritimo Funchal gezunn. Rio Ave wënnt 3:1 géint Tondela an Sporting klappt Vitoria Setabul mat 2:0.Um 15. Spilldag an derhuet Naples e Freiden mat 3:0 géint Inter Milan gewonnen.