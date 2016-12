An der Tabell huet Fenteng nach ëmmer 1 Punkt Virspronk op Stroossen an 2 Punkten op Walfer.Um 8. Spilldag amverléiert Péiteng doheem 2-3 géint d'Gym, Dikrech wënnt 3-1 géint Stroossen, Walfer klappt Stengefort mat 3-0 an Amber-Lënster zitt mat 0:3 de Kierzeren géint Mamer.Walfer an Dikrech leien weiderhin punktgläich un der Tabellespëtzt.