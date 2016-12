Hedgehogs Bascharage -87:115 (27:22, 19:34, 19:30, 22:29)Bascharage wollt um 10. Spilldag bei sech doheem endlech déi éischt Victoire an der Saison feieren. Mat der Etzella stoung awer keen einfache Géigner um Programm. Ma déi Käerjenger haten direkt de besseren Depart erwëscht a loungen nom 1. Véirel iwwerraschend mat 27:22 a Féierung. D'Etzella huet sech awer net dovun beandrocken gelooss an am zweete Véirel e Gang erop geschallt. Mat engem 34:19 Laf am 2. Véirel hat sech d'Etzella eng Avance vun 10 Punkten virun der Paus erausgespillt.Nom Säitewiessel hat sech duerno net méi vill um Spillverlaf verännert. Ettelbréck huet den Ecart am drëtte Véirel weider ausgebaut a loung nom 3. Véirel mat 86:65 a Féierung. Bei de Käerjenger war Loft eraus. Um Enn setzt sech d'Etzella verdéngt mat 115:87 duerch. Bascharage muss also weiderhin op déi éischte Victoire waarden.Résidence Walfer -68:74 (16:25, 13:17, 24:7, 15:25)Den Tabellenéischten war e Samschdeg zu Walfer op Besuch. D'Pikes konnten sech am éischte Véirel duerch eng gutt Defense an Trefferquote (60%) eng komfortabel Avance von 9 Punkten erausspillen. Am zweete Véirel konnt Walfer den Ecart zäitweis verkierzen, mee net vun laanger Dauer. D'Musel Pikes hunn an der éischter Halschent aus allen Ecken getraff a loungen an der Paus mat 42:29 a Féierung.No der Paus koum Walfer dunn awer wéi ausgewiesselt aus dem Vestiaire. Bei de Pikes wollt näischt méi klappen. Mat engem 24:7 Laf am 3. Véirel konnt Walfer de Match dréinen an loung virum leschte Véirel souguer mat 53:49 a Féierung. Et sollt also nach eng Kéier spannend ginn an de leschten 10 Minutten. Am leschte Véirel kruten d'Pikes sech dunn awer nees gefaang a wannen um Enn 74:68. Domat bleiwen d'Pikes och nom 10. Spilldag ganz uewen un der Tabellespëtzt.Arantia Fiels -74:106 (17:29,15:29, 16:30, 26:18)Déi Bartrenger hunn sech e Samschdeg Owend ouni Problem mat 106:74 duerchgesat an zwee wichteg Punkten mat heem geholl. D'Virentscheedung war schonn an der éischter Halschent gefall. Bartreng war souwuel offensiv wéi och defensiv kloer déi besser Equipe. An der Paus loung d'Sparta mat 58:32 a Féierung.Och no der Paus bloufen d'Gäscht aus Bartreng kloer déi dominant Equipe. D'Sparta setzt sech um Enn méi wéi kloer mat 106:74 duerch.