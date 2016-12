Metz géint Lyon gouf an der 30. Minutt beim Spillstand vun 1:0 fir d'Grenat ofgebrach. Supporter vun Metz haten e Knuppert op de Goalkeep vum OL geschoss.

Sport: Am meeschte gelies

Wéi de Anthony Lopes um Buedem loung, ass nach en zweete Knuppert op hien geflunn komm.

Hien huet missen an Spidol gefouert ginn.An de weideren Partien huet Paris SG e Samschdeg Mëtten 0:3 géint Montpellier verluer an e Freideg hat Caen schonn 3:3 géint Dijon gespillt.E Samschdeg Owend huet Bordeaux 0:1 géint Lille verluer, Angers a Lorient spillen 2:2 gläich, Monaco deklasséiert Bastia mat 5:0 an Guingamp wënnt 2:0 géint Nantes.