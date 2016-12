© Mike Kinn ( Käerjeng - Déifferdeng)



© Eugene Thommes (Rouspert- RM Hamm)



Am Kader vum 12. Spilldag vun der BGL-Ligue, stoung um Sonndeg ee komplette Spilldag um Programm. De Match Nidderkuer géint Péiteng gouf wéinst den Terrainskonditiounen ofgesot.An enger zéier éischter Halschent an der sech béid Equipen net vill Chancen erausgespillt hunn, war Hamm an der leschter hallwer Stonn vum Match déi besser Equipe a konnte verdéngt an der 81. Minutt duerch de Cabral a Féierung goen. Um Resultat sollt sech dunn och näischt méi änneren.

Eng ganz sauer Halschent fir Käerjeng wëll no 45 Minutten stoung et net manner ewéi 1:5 aus der Siicht vun der UNK. Schonn no zwou Minutten konnt de Caron Déifferdeng a Féierung brengen an obwuel Käerjeng just 4 Minutten méi spéit konnt ausgläichen, sinn si duerno richteg ënnert d’Rieder komm. Et war nämlech den Er Rafik deen a véier Minutten konnt 2 Mol eraschéissen. Deem war awer nach net genuch, well tëscht der 40. an der 43. Minutten huet Déifferdeng rëm zwee Mol duerch den Almeida an den Er Rafik markéiert. An der zweeter Halschent huet Käerjeng awer eng Reaktioun gewisen a konnten op 3:5 verkierzen. Goler hunn den Texeira an den Alunni markéiert.



Fola - Rëmeleng

Nach méi däitlech ass et zu Esch ausgaang. D’Fola iwwerrennt Rëmeleng nämlech mat 7:1 an huet no der Defaite vun der leschter Woch eng kloer Reaktioun gewisen. Fola loung an der Paus schonns mat 3:1 a Féierung. Et haten markéiert den Hadji an an zwee Mol de Rodrigues op Escher Säit an de Gomes op Rëmelenger Säit. No der Paus konnten den Hadji an zwee Mol de Cemerling fir Esch erhéijen. De Schlusspunkt huet dunn de Bechthold an der 83. Minutte gesat.

Stroossen - Kanech

Eng ganz gutt Affaire mëscht Kanech zu Stroossen. Si wannen nämlech mat 2:0 a kënnen dräi ganz wichteg Punkten am Ofstigskampf sammelen. Fir Kanech hunn de Ferro an de Bonet per Eelefmeter getraff. De nämmlechte Bonet hatt an der 53. Minutt awer wëll een Eelefmeter laanscht geschoss.

© Bryan Gomes Leite ( Stroossen - Kanech)

Munneref - RFCUL

Wichteg dräi Punkten gi et och vir Munneref. An enger spannender Partie ass d'Lokalequip séier a Féierung gaang bevir de Bellini an der 19. Minutt fir de Racing konnt ausgläichen. An der 34. Minutt huet de Ketlas déi Munnerefer dunn mat 2:1 a Féierung bruecht an um Score sollt bis déi 90. Minutt dunn och näischt méi changéieren.

D'Resultater am Iwwerbléck:Rouspert -0:1Käerjeng -3:5Stroossen -0:2- RFCUL2:1- Rëmeleng 7:1F91 Diddeleng - Jeunesse Esch