De Match war iwwer laang Strecken ganz equilibréiert an d'Féierung huet oft gewiesselt. Am 4. Véirel stoung et no 34 Minutten souguer just 56-57 fir Steesel. Dunn huet Steesel awer 3 Gäng eropgeschalt an si hunn ee 14:0 Laf higeluercht.Am zweete Match um Sonndeg klappt Esch d'Iwwerraschungsequip vu Konter mat 76 op 57. Bis an d'Paus war de Match ganz enk bevir Esch am drëtte Véierel ee 16:0 konnt hileeën a de Match entscheed war.Bei den Dammen wënnt Steesel 81:65 géint Diddeleng, Esch klappt Konter mat 65 op 42 an Ettelbréck wënnt 68:59 zu Hesper.