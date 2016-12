© AFP

De Blatter bleift also 6 Joer laang fir Posten an Aktivitéiten am Football gespaart.De fréiere FIFA-President war am Oktober 2015 zesumme mam deemolegen UEFA-President Michel Plantini vun der Ethikkommissioun wéinst dubiéisen Iwwerweisungen a Milliounenhéicht, vun der FIFA un de Platini, aus dem Verkéier gezu ginn.D'Decisioun vum CAS huet awer keng Auswierkungen méi op de Weltfootball - de Schwäizer gouf an Tëschenzäit duerch den Gianni Infantino un der Spëtzt vun der FIFA ofgeléist.