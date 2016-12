Well d'Etzella de Weekend mam Gilles Polfer e Spiller agesat huet, deen net um offizielle Spillbou stoung, huet de Géigner vu Käerjeng Protest ageluecht.

© pressphoto / Archiv

Op RTL Nofro hin, huet de Buckes Ittenbach, dee fir d'Etzella den offizielle Bou gemaach huet, zouginn datt hien sech sengem Feeler bewosst ass.

Elo läit de Ball beim Verbandsgeriicht vun der FLBB fir eng Decisioun ze huelen.

Am schlëmmste Fall géif d'Etzella de Match Forfait verléieren an zwee Punkten an der Tabell ofgeholl kréien.