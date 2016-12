Reportage: en neie Kader fir d'Sportler-Gala (05.12.2016)

Ma dëst Joer war et e bëssen anescht wéi soss. D'Gala war nämlech net méi zu Munneref, mä an der Coque um Kierchbierg. Wéi ass d'Organisatioun ofgelaf? Wéi war d'Stëmmung am Backstage a wéi ass d'Première an der neier Location ofgelaf?