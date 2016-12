Heiansdo hätten net d'Spiller, ma d'Spectateuren eng rout Kaart verdéngt ... © AFP

De Weekend war et am Football ganz schlëmm. An der ieweschter Divisioun a Frankräich respektiv an der Belsch huet all Kéier eng Partie missen ofgebrach ginn, well verschiddene sougenannte Supporter sech total donieft beholl hunn.Déi Erwuesse solle jo Virbiller fir d'Kanner sinn, ma esouguer hei zu Lëtzebuerg gesäit ee Weekend fir Weekend e Fanatismus vun den Eltere bei Jugendmatcher, dee guer net gesond ass ...

Elteren, déi mengen, et géif bei engem Pupilles- oder Scolairesmatch och hei am Land ëm méi goen wéi ëm d'Champions-League-Finale; Elteren déi net hannert, mä virun der Clôture um Terrain stinn; Elteren déi d'Kanner vun där anerer Equipe an den Arbitter umaachen - där gëtt et keng, kéint ee mengen. Ma de Géigendeel ass de Fall.Am Ausland gëtt et Pufferzonen, wou d'Elteren net méi no wéi 30 Meter un de Terrain erukommen, fir datt d'Kanner a Rou hire Sport kënne maachen.Bei der FLF ass een sech der Problematik op jiddwer Fall bewosst, de President Paul Philipp:"Ech muss soen, et ass fir d'éischt ganz schlëmm, datt mer mussen doriwwer schwätzen, ma et ass berechtegt, datt mer doriwwer schwätzen. Mir hunn eis och scho Gedanke gemaach, ma mir wëllen elo nach net zu deem Extremfall kommen, datt ee wierklech muss eng Pufferzon do schafen, datt d'Elteren net ze no bei hir Kanner, spréch ze no bei den Arbitter, spréch ze no bei den Terrain kommen, well et jo awer den Ament nach net d'Majoritéit ass vun deenen, déi nokucken. Mir wëllen elo mol fir d'éischt sensibiliséieren, well mer awer nach ëmmer hoffen, datt et machbar ass, wann ee mat den Eltere schwätzt, datt si d'Kanner - esou wéi si et am Fong geholl och deelweis an der Woch maachen - de Veräiner ginn, well do si qualifizéiert Leit, déi sech ëm se këmmeren, a se mat Rou loossen, well si leeschte jo och hire Kanner keen Déngscht. Et si jo si, op déi am meeschten Drock gemaach gëtt, an et geet jo am Fong drëm, déi hei ze schützen. Dat solle se och de Weekend maachen an net ze vill Aggressivitéit weisen."Dat nämmlecht gëllt awer och fir d'Arbitteren, seet de President vun der Lëtzebuerger Footballfederatioun: "Déi nei Arbittere fänke jo ganz oft an deene klengen Alterskategorien un."D'FLF géif Campagne maachen, fir Arbitteren ze rekrutéieren, a wann déi da bei Matcher an den ënneschte Kategorien zur Sau gemaach ginn ... Nach eemol de Paul Philipp:"Och déi hunn Elteren an déi kommen hire Bouf oder hiert Meedchen kucken, wa se ufänken ze päifen, a wann déi der dann all Samschdeg laanscht d'Läffele kréien, da soen déi och, géi, sich der dach eng aner Sportaart."Wann et muss sinn, kéimen esou Pufferzone bei engem Match tëscht de Kanner an den Elteren.