Fir den Optakt vun der WM am Schwammen am klenge Baseng zu Windsor a Kanada gëtt de Pit Brandenburger iwwer 400 Crawl den 43. ënner 72 Konkurrenten.

Sport: Am meeschte gelies

De Lëtzebuerger Schwëmmer ass an enger Zäit vun 3 Minutten 53 Sekonnen an 53 Honnertstel ukomm a bleift domat déck annerhallef Sekonn iwwert senger Beschtzäit.

D'Monique Olivier kënnt iwwer 200 Meter Crawl op déi 34. Plaz vun am Ganze 84 Schwëmmerinnen. An 2 Minutten, enger Sekonn an 56 Honnertstel ass d'Monique Olivier hir beschten Zäit vun der Saison iwwer 200 Meter Crawl geschwomm.