Dat ass am Rapport vum leschte Verwaltungsrot vun der Lëtzebuerger Handballfederatioun ze liesen. D'FLH wëll jo gär eng Nationalequipe fir déi bescht Dammen vu Lëtzebuerg op d'Bee stellen. Den Handball ass déi eenzeg Federatioun vun de groussen Ballsportaarten am Land, déi nach keng esou eng Equipe fir hir Dammen huet. Well d'finanziell Situatioun vun der FLH schonn souwisou schwiereg ass, dierft dëse Projet duerch d'Feele vun der ëffentlecher finanzieller Ënnerstëtzung kompromettéiert sinn.

Da stoung och nach am Rapport, datt den Handball-Club vun Iechternach sech definitiv opgeléist huet.