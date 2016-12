Den Handball Esch spillt 2017 de 25. Januar am Kader vum 15. Anniversaire e Galamatch am Gynmase vun der Coque géint Flensburg.

D'Equipe aus Däitschland steet an der 1. Bundesliga am Moment op der éischter Plaz an hat 2014 d'Champions League gewonnen.