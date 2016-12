No 3 erfollegräiche Joer hätt een elo e Schlussstréch ënnert d'Zesummenaarbecht gezunn, esou de serbesche Spiller um Dënschdeg op senger Homepage.

An den 3 Joer mam Becker als Trainer huet den Djokovic 6 Grand-Slam-Titelen a 25 Tournoie gewonnen.De Grond vun der Trennung kéint de spueneschen Ex-Profi a Mentaltrainer Pepe Imaz sinn, esou d'Bild. Deen hätt an der Lescht ëmmer méi Afloss op den Djokovic gehat.An der zweeter Halschent vun dësem Joer hat de Serb wéist Verletzungen a perséinleche Problemer seng grouss Avance an der Weltranglëscht verluer a war op Plaz 2 hannert dem Brit Andy Murray gefall.