Um Dënschdeg goufen an de Gruppen A bis D déi lescht Matcher vun der Gruppephas gespillt. Hei goufen also och déi lescht vun den 8 éischten Tickete fir d'Aachtelsfinale verginn. 4 Equippe musse sech mat der Europa League zefridde ginn, fir 4 ass déi europäesch Aventure fir dës Saison definitiv gelaf ...D'Matcher vum Dënschdeg am Iwwerbléck:Basel - Arsenal 1:4PSG - Ludogorets Razgrad 2:2Basel hat doheem keng Chance géint Arsenal, déi sech an der Schwäiz kloer mat 4:1 duerchsetzen. Domat ass déi europäesch Aventure fir Basel definitiv eriwwer.Paräis blaméiert sech doheem a kënnt net iwwer en 2:2 géint Ludogorets eraus. Zweemol louch de PSG hannen, an der Nospillzäit huet den Di Maria den 2:2 geschoss an déi éischt CL-Victoire vun de Bulgare vu Razgrad verhënnert ... Duerch dëse Remis muss Paräis awer seng éischt Plaz un Arsenal oftrieden ...1. Arsenal2. PSG3. Ludogorets4. BaselBenfica - Neapel 1:2Dynamo Kiew- Beşiktaş Istanbul 6:0Am Grupp war fir Spannung gesuergt, well 3 Equippe konnte sech nach berechtegt Hoffnunge maachen, weiderzekommen: Neapel, Benfica a Besiktas.Benfica verléiert doheem zwar 1:2 géint Neapel, ma béid Equippe si weider, well Besiktas seng Chance net genotzt huet an zu Kiew 6:0 ënnergoung. Domat bleift fir d'Tierke just nach d'Europa League. Plaz 1 ass fir d'Süditaliener.1. Neapel2. Benfica3. Besiktas4. KiewManchester City - Celtic Glasgow 1:1Barcelona - Mönchengladbach 4:0Zu Barcelona haten d'Borusse vu Gladbach näischt ze radetten - 4:0 hunn d'Katalane si heemgeschéckt; Barcelona ass kloer Gruppenéischten.Am anere Match deelt d'Equipe vum Pep Guardiola 1:1 mat Celtic Glasgow, déi europäesch elo net méi derbäi sinn. Gladbach spillt Europa League.1. Barcelona2. Manchester City3. Mönchengladbach4. CeticPSV Eindhoven - Rostov 0:0Bayern München - Atlético 1:0Duerch e Fräistouss-Goal vum Lewandowski an der 28. Minutt ka sech Bayern doheem géint Atlético behaapten; de Spuenier konnt et egal sinn, si sinn awer déi Éischt an der Grupp, virum FCB. Fir dee bréngt d'Victoire e bësse Prestige, no de leschte batteren Néierlage géint d'Spuenier ... an och nach 1,5 Milliounen Euro aus dem Uefa-Dëppen.An der zweeter Partie deelen de PSV a Rostov 0:0, domat spillen d'Russe vu Rostov, déi jo Bayern am November 3:2 geklappt haten, an der Europa League a fir Eindhoven ass Terminus.1. Atlético2. Bayern3. Rostov4. EindhovenD'Matcher vum Mëttwoch am IwwerbléckLeverkusen - MonacoTottenham - ZSKA MoskauReal Madrid - Borussia DortmundLegia Warschau - Sporting LissabonBrugge - KopenhagenPorto - LeicesterLyon - SevillaJuventus - Dinamo ZagrebD'Aachtelsfinalle ginn e Méindeg um 12 Auer zu Nyon ausgeloust. Gespillt gi se am Februar an am Mäerz 2017.